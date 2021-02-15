Почти две тысячи пациентов остаются в ковидных госпиталях Саратовской области

В ковидных госпиталях продолжают лечение почти две тысячи человек
В ковидных госпиталях Саратовской области остаются 1 962 человека.
Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге 15 февраля.
У 1 917 пациентов выявлена пневмония, преимущественно обусловленная коронавирусом.
575 человек нуждаются в кислородной поддержке, 134 — находятся на ИВЛ.
Амбулаторно лечатся 1 896 человек.
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