Саратовец выманивал шантажом у девочки в Петербурге интимные фото

В Санкт-Петербурге полиция вчера, 14 февраля, задержала 21-летнего жителя Саратовской области по подозрению в развращении ребенка.

С начала мая 2020 года девятилетней девочке стал писать мужчина. Он уговорил ее отправить интимное фото, а потом стал вымогать более раскрепощенные снимки. В случае отказа — обещал их разослать друзьям. С таким заявлением к правоохранителям обратилась 39-летняя мать девочки, сообщает «Фонтанка.ру».

Следственный комитет возбудил в отношении злоумышленника дело за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Решается вопрос об избрании парню меры пресечения.

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