В Саратове поймали иностранца с килограммом героина

Героин предназначался для продажи в Саратове Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали сбытчика героина.

Уроженец одной из республик ближнего зарубежья оборудовал на территории Саратова тайниковые закладки с наркотическими смесями, причем в оптовом размере.

При обыске наркоторговца и по месту его проживания оперативниками обнаружено и изъято более килограмма наркотической смеси, содержащей героин.

Как выяснилось, распространение этого объема планировалось на территории Саратова.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под арест.