Во всех школах Саратова отменили уроки

Кабинеты в школах Саратова опустеют 16 февраля
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове завтра, 16 февраля, отменили уроки для всех школьников.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, дома остаются ученики с 1 по 11 классы первой и второй смен.
Отмена занятий связана с морозами — они превысят отметку -20 градусов.
В среду, 17 февраля, ожидается еще большее похолодание — до -28 градусов.
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