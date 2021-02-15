Во всех школах Саратова отменили уроки

Кабинеты в школах Саратова опустеют 16 февраля Фото: Екатерина Семенова

В Саратове завтра, 16 февраля, отменили уроки для всех школьников.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, дома остаются ученики с 1 по 11 классы первой и второй смен.

Отмена занятий связана с морозами — они превысят отметку -20 градусов.

В среду, 17 февраля, ожидается еще большее похолодание — до -28 градусов.

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