В Заводском районе найден труп пенсионерки

Тело женщины найдено в квартире на Крекингской Фото: СУ СКР по Саратовской области

В квартире дома на улице Крекингская Заводского района найден труп пенсионерки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 66-летней женщины найдено 14 февраля.

Следователи СК и судмедэксперты осмотрели место происшествия и труп. На голове и теле женщины обнаружены кровоподтеки.

Ведется поиск подозреваемых.

Следователи начали поиск подозреваемых Фото: СУ СКР по Саратовской области

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