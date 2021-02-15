В Заводском районе найден труп пенсионерки

Тело женщины найдено в квартире на Крекингской
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В квартире дома на улице Крекингская Заводского района найден труп пенсионерки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 66-летней женщины найдено 14 февраля.
Следователи СК и судмедэксперты осмотрели место происшествия и труп. На голове и теле женщины обнаружены кровоподтеки.
Ведется поиск подозреваемых.
Следователи начали поиск подозреваемых
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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