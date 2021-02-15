Полиция нашла юных осквернителей Вечного огня в Вольске

Полиция Саратовской области провела проверку по ситуации с осквернением Вечного огня в Вольске.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мемориал павшим воинам находится на площади 10-летия Октября.

Очевидцы запечатлели группу детей, которые плевали в Вечный огонь.

- Установлены участники антиобщественных действий — четверо несовершеннолетних жителей Вольска. С ними сотрудники полиции провели профилактическую беседу, на родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, — сообщили в полиции.

Ранее проверку начала также прокуратура.

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