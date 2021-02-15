Двое мужчин и две женщины умерли от коронавируса в Саратовской области

За сутки от коронавируса в Саратовской области умерли еще четыре человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, у всех имелись тяжелые сопутствующие заболевания.

У 65-летней женщины был сахарный диабет и артериальная гипертензия.

68-летний мужчина также страдал артериальной гипертензией и атеросклеротической болезнью сердца.

Хроническая болезнь почек, тяжелая анемия, хронические эрозии желудка, в анамнезе онкологические заболевания — у 71-летней женщины.

У 79-летнего мужчины была артериальная гипертензия и хроническая ишемия головного мозга.

Всего в регионе от коронавируса умерли уже 605 человек.

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