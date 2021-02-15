Михаил Исаев отправил своих подчиненных по аварийным домам Саратова

Чиновники мэрии будут осматривать аварийные дома Саратова Фото: Екатерина Семенова

Глава Саратова Михаил Исаев поручил составить реестр аварийных зданий в историческом центре.

Как сообщил на своей странице в Instagram Исаев, чиновники должны обойти все такие здания вместе с градозащитниками. После составления реестра следует начать предлагать их инвесторам для перевода в нежилые помещения и сохранения тем самым объектов исторического наследия. В том числе это можно сделать по программе «аренда за рубль».

Кроме того, дано поручение найти консолидированное решение по сохранению исторических элементов набережной.

- С краеведами, историками, архитекторами и блогерами мы находимся в постоянном диалоге и планируем продолжать сотрудничество. Верно сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, без истории, без прошлого — нет будущего Саратова, — заявил Исаев.

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