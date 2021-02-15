Престарелый сторож сгорел в своем вагончике в Энгельсском районе

В горящем вагончике погиб сторож
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсском районе Саратовской области на пожаре погиб 71-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.
В 23 часа в воскресенье, 14 февраля, загорелся вагончик сторожа в СНТ «Радуга МК» поселка Новопушкинский. После тушения пожара в помещении было найдено тело пенсионера.
Тело было найдено после тушения пожара
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти не выявлено.
Предварительно установлено, что причиной возгорания мог стать работающий электроприбор.
Причиной пожара мог стать электроприбор
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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