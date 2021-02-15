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Престарелый сторож сгорел в своем вагончике в Энгельсском районе

Трагедия случилась в ночь на понедельник
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В горящем вагончике погиб сторож

В горящем вагончике погиб сторож

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области на пожаре погиб 71-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

В 23 часа в воскресенье, 14 февраля, загорелся вагончик сторожа в СНТ «Радуга МК» поселка Новопушкинский. После тушения пожара в помещении было найдено тело пенсионера.

Тело было найдено после тушения пожара

Тело было найдено после тушения пожара

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти не выявлено.

Предварительно установлено, что причиной возгорания мог стать работающий электроприбор.

Причиной пожара мог стать электроприбор

Причиной пожара мог стать электроприбор

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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