Престарелый сторож сгорел в своем вагончике в Энгельсском районе

В горящем вагончике погиб сторож Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области на пожаре погиб 71-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

В 23 часа в воскресенье, 14 февраля, загорелся вагончик сторожа в СНТ «Радуга МК» поселка Новопушкинский. После тушения пожара в помещении было найдено тело пенсионера.

Тело было найдено после тушения пожара Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти не выявлено.

Предварительно установлено, что причиной возгорания мог стать работающий электроприбор.

Причиной пожара мог стать электроприбор Фото: СУ СКР по Саратовской области

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