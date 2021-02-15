В школах Саратовской области отменили занятия из-за морозов

Несколько районов Саратовской области отменили занятия в школах из-за морозов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, это Аркадакский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Воскресенский, Духовницкий, Ивантеевский, Калининский, Краснопартизанский, Лысогорский, Перелюбский, Петровский, Пугачевский, Ртищевский, Саратовский, Советский, Татищевский, Турковский, Федоровский, Хвалынский, поселок Михайловский.

На уроки не пойдут ученики:

- 2-6 классов в 176 школах,

- 2-9 классов в 8 школах,

- 2-11 классов в 56 школах.

На дистанционное обучение переведены 16 804 школьника.

У первоклассников до 21 февраля идут плановые каникулы.

В штатном режиме работают школы Алгайского, Балаковского, Балашовского, Вольского, Дергачевского, Екатериновского, Ершовского, Красноармейского, Краснокутского, Марксовского, Новобурасского, Новоузенского, Озинского, Питерского, Ровенского, Романовского, Самойловского, Энгельсского районов, поселков Шиханы и Светлый, а также Саратова.

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