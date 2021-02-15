Молодой водитель иномарки задним ходом сбил мужчину под Саратовом

Иномарка сбила мужчину Фото: ГИБДД по Саратовской области

В поселке Степное Советского района Саратовской области вчера вечером, 14 февраля, случилась авария.

- В 21:00 на улице Кирова, 16 20-летний водитель Hyundai Getz, по предварительным данным, при движении задним ходом сбил 60-летнего мужчину, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Пострадавшего пешехода госпитализировали с травмами.

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