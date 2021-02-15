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Коронавирус Covid-19

Еще 222 человека заразились коронавирусом за сутки в Саратовской области

Выздоровели 255 человек
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Коронавирус выявлен у 222 жителей Саратовской области

Коронавирус выявлен у 222 жителей Саратовской области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На утро 15 февраля в Саратовской области зарегистрировано 222 случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, в общей сложности с начала пандемии заразились 46 752 человека. Выздоровели 41 639 человек, за сутки — 255.

Из новых инфицированных 20 несовершеннолетних и 68 человек старше 60 лет.

У 93 зараженных пневмония, у 106 — ОРВИ.

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