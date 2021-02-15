Прокуратура займется плюющими в Вечный огонь в Вольске детьми

Фото из группы «Подслушано в Вольске»

В Вольске местные жители заметили детей, которые плевали в Вечный огонь.

- Когда подошли и сделали замечание, они нас послали матом, Просьба — следите за своими детьми, чтобы таких ситуаций не происходило, — написал анонимный очевидец в группе «Подслушано в Вольске» соцсети «ВКонтакте».

По данному факту прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил организовать проверку о совершении несовершеннолетними антиобщественных действий у мемориального комплекса.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на место выехали сотрудники прокуратуры. Они устанавливают обстоятельства инцидента и выяснят, как родители исполняют обязанности по воспитанию.

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