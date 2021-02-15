Вячеслав Володин призвал достроить дом ЖСК «Оптимист-2018» в кратчайшие сроки

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России, призвал достроить проблемный дом ЖСК «Оптимист-2018» в Саратове в кратчайшие сроки.

Об этом он заявил на встрече с дольщиками.

При этом Володин подчеркнул, что качество работ должно быть на высоте.

- Нужно найти подрядчика, который мог бы завершить строительство. Надо довести до конца и закрыть эту тему, — заявил он.

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