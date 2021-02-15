Саратовская область опустилась в рейтинге регионов по качеству жизни

Качество жизни саратовцев снизилось Фото: Екатерина Семенова

Саратовская область оказалась во второй половине рейтинга регионов России по качеству жизни.

Результаты исследования по итогам 2020 года опубликовало РИА «Новости».

Сейчас Саратовская область заняла в рейтинге 49 место из 85, хотя год назад была на 48-м.

Первые три места занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, последние — Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край и Республика Тыва.

Исследование было проведено на основе 70 показателей качества жизни, среди них: уровень доходов, рынок труда, жилищные условия, экология, здоровье, образование, обеспеченность социальной инфраструктурой, развитие малого бизнеса, транспортная доступность и другие.

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