В Энгельсе парень пытался изнасиловать женщину в подъезде дома на проспекте Строителей

Подозреваемый в нападении на женщину был задержан Фото: СУ СКР по Саратовской области

Жителя Энгельса задержали по подозрению в нападении на женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении ранее судимого 23-летнего парня возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия, около десяти вечера 11 февраля 44-летняя женщина шла домой с работы. Когда она заходила в подъезд своего дома на проспекте Строителей, за ней увязался незнакомец. На лестнице он напал на жертву и совершил сексуальное насилие.

От дальнейшего надругательства женщину спасли другие жители дома, которые в тот момент также зашли в подъезд и услышали крики о помощи.

Злоумышленник сбежал, но его личность была установлена.

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