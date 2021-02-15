В Аркадакском районе мужчина зарезал односельчанина

Возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины в селе Львовка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Львовка Аркадакского района Саратовской области был убит мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 42-летнего мужчины было найдено около часа ночи 14 февраля в частном доме.
Следователь СК и судмедэксперт осмотрели труп. Оказалось, что мужчина был ранен в живот и грудь. Причиной смерти стали повреждения легкого и брюшной аорты.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению задержан 39-летний житель того же села.
Тело погибшего было найдено ночью
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.