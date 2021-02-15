В Аркадакском районе мужчина зарезал односельчанина

Возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины в селе Львовка Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Львовка Аркадакского района Саратовской области был убит мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 42-летнего мужчины было найдено около часа ночи 14 февраля в частном доме.

Следователь СК и судмедэксперт осмотрели труп. Оказалось, что мужчина был ранен в живот и грудь. Причиной смерти стали повреждения легкого и брюшной аорты.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению задержан 39-летний житель того же села.

Тело погибшего было найдено ночью Фото: СУ СКР по Саратовской области

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