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Мужчина погиб на пожаре в Турковском районе

Тело нашли пожарные после тушения огня
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Пожар в селе Турковского района произошел утром 13 февраля

Пожар в селе Турковского района произошел утром 13 февраля

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Турковском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Шепелевка утром 13 февраля.

Начата доследственная проверка

Начата доследственная проверка

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пожарных вызвали соседи. После тушения огня в сгоревшем доме были найдены останки 47-летнего хозяина жилища.

Тело мужчины было найдено на пепелище

Тело мужчины было найдено на пепелище

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователь СК осмотрел место происшествия. Установлено, что дом отапливался электроплиткой. Предварительно, именно она могла привести к возгоранию.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Причиной пожара могла стать электроплитка

Причиной пожара могла стать электроплитка

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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