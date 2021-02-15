Мужчина погиб на пожаре в Турковском районе

Пожар в селе Турковского района произошел утром 13 февраля Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Турковском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Шепелевка утром 13 февраля.

Начата доследственная проверка Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пожарных вызвали соседи. После тушения огня в сгоревшем доме были найдены останки 47-летнего хозяина жилища.

Тело мужчины было найдено на пепелище Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователь СК осмотрел место происшествия. Установлено, что дом отапливался электроплиткой. Предварительно, именно она могла привести к возгоранию.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Причиной пожара могла стать электроплитка Фото: СУ СКР по Саратовской области

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