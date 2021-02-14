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Пятилетняя девочка пострадала в ДТП с трактором в Вольске

Трактор не уступил дорогу легковушке
Источник:kp.ru
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ДТП в Вольске 14 февраля 2021 года

ДТП в Вольске 14 февраля 2021 года

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 14 февраля в Вольске Саратовской области пятилетняя девочка пострадала в ДТП - в автомобиль, в котором ее везли, врезался трактор.

По предварительным данным, примерно в 13:10 на улице Поселок Большевик 66-летний водитель, управляя погрузчиком, выехал на проезжую часть с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю "Лада Калина". Водитель легковушки, 32-летний мужчина не пострадал, а вот находившаяся в салоне авто пятилетняя пассажирка получила травмы.

Прибывшие медики госпитализировали ее.

ДТП в Вольске 14 февраля 2021 года

ДТП в Вольске 14 февраля 2021 года

Фото: ГИБДД по Саратовской области

ДТП