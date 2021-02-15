Холода и ветер ожидаются в понедельник в Саратовской области

Сегодня, 15 февраля, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, на дорогах будет скользко.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12 метров в секунду.

Столбик термометра опустится до -11-16 градусов.

Напомним, год назад в этот день в регионе было значительно теплее, воздух прогрелся до +1 градуса.

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