В Саратове пять припаркованных авто мешают работам коммунальщиков

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Сегодня, 14 января, коммунальщики не могут начать работу на трубах из-за припаркованных легковушек на Железнодорожной улице 5\9 в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о ВАЗе с номером р747вс64, «Ниве» — м510ур64, Opel — а595мт164, Hyundai — а316се164 и Daewoo — р921ну64.

Всех, кто что-либо знает о владельцах авто, просят сообщить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.

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