В Саратовскую область поступит еще 14,5 тысячи доз вакцины от коронавируса

На этой неделе в Саратовскую область поступит еще 14500 доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Поступило уже более 70 тыс. доз препарата для защиты своего здоровья, третья часть от этого числа — вчера. Он сразу же распределяется по районам.

Чиновник отметил, что минздраву региона поручено сократить до минимума сроки ожидания для записывающихся через портал Госуслуг граждан.

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