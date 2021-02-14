Завтра в школах Саратова отмены занятий не будет

. Фото: Александр КОЦ

Завтра, 15 февраля, саратовские школьники сядут за парты, отмены занятий из-за морозов не планируется.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

Отметим, что родители могут сами решать, отводить детей в школу или нет. Необходимо только сообщить классному руководителю.

Напомним, что уроки для младшеклассников отменяются, если на улице 20 градусов мороза и больше, старшеклассникам придется ждать до -25. На принятие этого решения влияют и другие метеорологические условия, например, скорость ветра.

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