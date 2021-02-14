В Саратове горел цех по производству пластиковых окон

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 14 февраля, в Саратове на Автокомбинатской улице 20 горел цех по производству пластиковых окон организации «Мегапрофиль».

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, вспыхнуло здание переменной этажности 40*60 с мягкой кровлей. С места работники оперативной службы сообщили о плотном задымлении.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Загорелись потолки и готовая продукция — окна на площади в 150 кв.м.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Возгорание локализовали к 11:08, ликвидировали к 11:19.

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