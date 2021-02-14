Саратовское правительство берет в кредит почти 8 млрд рублей

Правительство Саратовской области намерено взять в кредит 7,87 миллиарда рублей.

Государственное агентство по централизации закупок объявило 16 аукционов.

Речь идет о займах под 5,25% годовых на 240 дней. Средства пойдут на досрочное рефинансирование кредитов, которые уже есть, с большей процентной ставкой.

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