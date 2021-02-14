Девушка в Саратове пострадала из-за вспыхнувшей фритюрницы

Вчера, 13 февраля, около 22:00 три пожарных расчета прибыли на вызов на улицу Академика Семенова 11 в десятиэтажку.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, пострадала 24-летняя девушка, ее госпитализировали с ожогами 15% в ожоговый центр. Она снимала квартиру на втором этаже.

По словам инспектора госпожнадзора, возгорание вероятнее всего произошло из-за нарушения правил эксплуатации фритюрницы.

В квартире полыхали вещи на площади в 20 кв.м, возгорание ликвидировали.

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