В Саратове двое взрослых и ребенок госпитализированы с отравлением угарным газом

Фото: портал «ЧП Саратов»

Трое человек госпитализированы с отравлением угарным газом в Саратове. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».

Речь идет о 52-летнем мужчине, 44-летней женщине и трехлетней девочке.

Их госпитализировали с Крымского проезда 14 в Заводском районе города.

На месте работает полиция и “скорая помощь”. Обстоятельства выясняются.

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