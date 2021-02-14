В Саратове двое взрослых и ребенок госпитализированы с отравлением угарным газом

Фото: портал «ЧП Саратов»
Трое человек госпитализированы с отравлением угарным газом в Саратове. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».
Речь идет о 52-летнем мужчине, 44-летней женщине и трехлетней девочке.
Их госпитализировали с Крымского проезда 14 в Заводском районе города.
На месте работает полиция и “скорая помощь”. Обстоятельства выясняются.
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