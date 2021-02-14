Десятки домов в Заводском районе Саратова остались без воды

Сегодня, 14 февраля, несколько десятков домов в Заводском районе Саратова остались без воды.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

В зону отключения попали здания на Солнечной улице, 1-6, Ленинградской, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18, Вологодской, 2А, 3, 4, 8, 8/1, 10, 10/2, 11, 12, 13, 17, Верхоянской, 2, 4, 4А, 5, 6, 8 и Азина, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 19 А, 20, 20 А, 21, проспекте Энтузиастов, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

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