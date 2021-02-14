Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 226 человек

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области снижается Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области на утро 14 февраля зарегистрировано еще 226 новых случаев коронавируса.

Больше всего в Саратове — 104, Энгельсском районе — 19, Балаковском — 18.

Бессимптомно заражение протекает у 19 человек, 115 заражены пневмонией, с признаками ОРВИ — 92.

Семерым пациентам не исполнилось и 14 лет, 86 человек старше 60 лет.

Общее число заболевших в регионе составляет 46530 человек, выздоровели с начала эпидемии 41384 человек, за сутки 247.

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