День влюбленных в Саратове будет туманным

В Саратове 14 февраля ожидается снегопад Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области 14 февраля ожидается снегопад.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют небольшие и умеренные осадки в разных районах.

В Саратове снег будет слабым, он должен начаться ближе к вечеру, так что жители города смогут провести День влюбленных при хорошей погоде.

Однако сохранится плохая видимость из-за тумана, на дорогах будет скользко, а ветер будет дуть с порывами до 20 м/с.

Столбик термометра покажет до -6... -11 градусов.

Прошлый День влюбленных в Саратове выдался почти таким же — снежным и туманным, но немного теплее.

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