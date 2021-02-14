День влюбленных в Саратове будет туманным

В Саратове 14 февраля ожидается снегопад
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области 14 февраля ожидается снегопад.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют небольшие и умеренные осадки в разных районах.
В Саратове снег будет слабым, он должен начаться ближе к вечеру, так что жители города смогут провести День влюбленных при хорошей погоде.
Однако сохранится плохая видимость из-за тумана, на дорогах будет скользко, а ветер будет дуть с порывами до 20 м/с.
Столбик термометра покажет до -6... -11 градусов.
Прошлый День влюбленных в Саратове выдался почти таким же — снежным и туманным, но немного теплее.
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