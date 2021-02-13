Валерий Радаев отправился в Балаково на гандбольный матч «СГАУ-Саратов» и «Пылва Сервити»

Валерий Радаев приехал поболеть за саратовскую команду Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Гандбольная команда «СГАУ-Саратов» в Балакове встретилась с эстонским клубом «Пылва Сервити». Игра завершилась ничьей — 28:28.

- Саратовских спортсменов приехал поддержать губернатор Валерий Радаев, — сообщили в пресс-службе главы региона.

Игра завершилась вничью Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Матч состоялся в рамках 1/8 финала турнира EHF EUROPEAN CUP MEN сезона 2020/2021 годов. Саратовский клуб впервые принимает в нем участие.

- Мы ожидали упорной борьбы. Соперник сильный, опытный участник Еврокубков. Счет отражает результат. Кто сделает необходимые выводы, тот и победит, — сказал после игры тренер саратовской команды Александр Алексеев.

Ответная встреча состоится 20 февраля в Эстонии. Победитель по сумме двух игр попадет в 1/4 финала чемпионата.

Ответный матч пройдет в Эстонии Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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