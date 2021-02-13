Названы имена победителей гонки «Лыжня России-2021» в Саратове

Названы имена лучших лыжников. Фото министерства молодежной политики и спорта Саратовской области
Стали известны победители Всероссийской гонки «Лыжня России», прошедшей в Саратове 13 февраля.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, мероприятие прошло на стадионе «Зимний». Участие в гонке приняли 200 спортсменов-лыжников и воспитанников региональных спортшкол.
На старт гонки вышли 200 человек. Фото министерства молодежной политики и спорта Саратовской области
Победителями стали:
Девушки — 5 км:
1 место — Александра Грязнова (СШОР №3);
2 место — Мария Усова (СШОР №3);
3 место — Арина Довбенко (СШОР «Надежда Губернии»).
Юноши — 5 км:
1 место — Олег Маркин (СШОР №3);
2 место — Святослав Ломакин (СШОР №3);
3 место — Андрей Чубич (СШОР №3).
Победители получили заслуженные награды. Фото министерства молодежной политики и спорта Саратовской области
Женщины — 10 км:
1 место — Татьяна Карпунина (МЧС);
2 место — Анастасия Мешавкина (МЧС);
3 место — Арина Садовая (СШОР №3).
Мужчины — 10 км:
1 место — Станислав Якубович (СШОР №3);
2 место — Исхак Ташов (СГЮА);
3 место — Павел Ильин (Газпром трансгаз Саратов).
Участие в гонке приняли спортсмены и воспитанники спортшкол. Фото министерства молодежной политики и спорта Саратовской области
Остальные жители области могут принять участие в гонке онлайн. Им нужно зарегистрировать свой результат на сайте состязаний.
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