Названы имена победителей гонки «Лыжня России-2021» в Саратове

Названы имена лучших лыжников. Фото министерства молодежной политики и спорта Саратовской области

Стали известны победители Всероссийской гонки «Лыжня России», прошедшей в Саратове 13 февраля.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, мероприятие прошло на стадионе «Зимний». Участие в гонке приняли 200 спортсменов-лыжников и воспитанников региональных спортшкол.

На старт гонки вышли 200 человек. Фото министерства молодежной политики и спорта Саратовской области

Победителями стали:

Девушки — 5 км:

1 место — Александра Грязнова (СШОР №3);

2 место — Мария Усова (СШОР №3);

3 место — Арина Довбенко (СШОР «Надежда Губернии»).

Юноши — 5 км:

1 место — Олег Маркин (СШОР №3);

2 место — Святослав Ломакин (СШОР №3);

3 место — Андрей Чубич (СШОР №3).

Победители получили заслуженные награды. Фото министерства молодежной политики и спорта Саратовской области

Женщины — 10 км:

1 место — Татьяна Карпунина (МЧС);

2 место — Анастасия Мешавкина (МЧС);

3 место — Арина Садовая (СШОР №3).

Мужчины — 10 км:

1 место — Станислав Якубович (СШОР №3);

2 место — Исхак Ташов (СГЮА);

3 место — Павел Ильин (Газпром трансгаз Саратов).

Участие в гонке приняли спортсмены и воспитанники спортшкол. Фото министерства молодежной политики и спорта Саратовской области

Остальные жители области могут принять участие в гонке онлайн. Им нужно зарегистрировать свой результат на сайте состязаний.

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