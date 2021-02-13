Саратовцев предупреждают о сильной метели

В Саратове ожидается метель Фото: Екатерина Семенова

ГУ МЧС по Саратовской области предупреждают жителей о непогоде.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в ночь на 14 февраля ожидается усиление ветра, который будет дуть с юго-запада со скоростью 15 м/с при порывах.

Утром в воскресенье ветер еще усилится — до 20 м/с.

Будет идти снег, поднимется метель. На дорогах — сильная гололедица.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.