Саратовцев предупреждают о сильной метели

В Саратове ожидается метель
Фото: Екатерина Семенова
ГУ МЧС по Саратовской области предупреждают жителей о непогоде.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в ночь на 14 февраля ожидается усиление ветра, который будет дуть с юго-запада со скоростью 15 м/с при порывах.
Утром в воскресенье ветер еще усилится — до 20 м/с.
Будет идти снег, поднимется метель. На дорогах — сильная гололедица.
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