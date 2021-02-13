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Панков: Важно предоставить квартиры многодетным семьям уже в этом году

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин будет искать возможность финансирования
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Вячеслав Володин призвал решить проблему предоставления жилья многодетным семьям

Вячеслав Володин призвал решить проблему предоставления жилья многодетным семьям

Депутат Государственной думы России Николай Панков 13 февраля провел встречу по вопросу обеспечения многодетных семей жильем.

Как напомнил он в своем телеграм-канале «Пара слов», ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал решать проблему не на словах, а на деле.

- Спикер поставил задачу — в этом году закрыть очередь по предоставлению квартир многодетным семьям. Для этого он будет искать дополнительное финансирование. Без такой поддержки область не справится с проблемой. Немаловажно, чтобы людям предоставили квартиры в том районе, где они жили ранее. А не на другом конце города, на пустырях без школ, детских садов и поликлиник. Получая новое, комфортное жилье, семьи не должны прощаться с привычной для них социальной инфраструктурой. Считаю, этот вопрос нужно отразить в местном нормативном документе, — написал Панков.

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