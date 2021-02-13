Панков: Важно предоставить квартиры многодетным семьям уже в этом году

Вячеслав Володин призвал решить проблему предоставления жилья многодетным семьям

Депутат Государственной думы России Николай Панков 13 февраля провел встречу по вопросу обеспечения многодетных семей жильем.

Как напомнил он в своем телеграм-канале «Пара слов», ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал решать проблему не на словах, а на деле.

- Спикер поставил задачу — в этом году закрыть очередь по предоставлению квартир многодетным семьям. Для этого он будет искать дополнительное финансирование. Без такой поддержки область не справится с проблемой. Немаловажно, чтобы людям предоставили квартиры в том районе, где они жили ранее. А не на другом конце города, на пустырях без школ, детских садов и поликлиник. Получая новое, комфортное жилье, семьи не должны прощаться с привычной для них социальной инфраструктурой. Считаю, этот вопрос нужно отразить в местном нормативном документе, — написал Панков.

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