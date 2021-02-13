В Саратове двое подростков украли 16 флаконов шампуня от перхоти

В Саратове двое парней обокрали магазин на улице Волжская.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, добычей стали 16 флаконов шампуня Head&Shoulders. Сумма ущерба составила почти шесть тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемых: 17-летний юноша, который не работает, не учится и ранее уже был судим за кражи, а также 16-летний студент. Они признались и рассказали, что успели перепродать шампунь неизвестному мужчине на улице Чапаева.

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