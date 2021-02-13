В энгельсском общежитии найдено три трупа

В Энгельсе Саратовской области утром 13 февраля в комнате общежития были найдены три трупа.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в доме на улице Молодежная.

Тела 51-летнего хозяина и двух его гостей нашли соседи. Сейчас следователи устанавливают личности погибших.

При внешнем осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. По итогам проверки, которая позволит установить обстоятельства трагедии, будет принято процессуальное решение.

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