Новую школу в микрорайоне «Ласточкино» начнут строить в 2021 году

Вячеслав Володин встретился с жителями микрорайона "Ласточкино"
В микрорайоне «Ласточкино» в Саратове будет возведена новая школа.
Как сообщили сторонники председателя Государственной думы России Вячеслава Володина на своих страницах в соцсети, учебное заведение будет рассчитано на 550 мест, а его строительство начнется уже в 2021 году.
Ранее жители микрорайона обратились к Володину за помощью — здесь назрела необходимость в новой школе. Спикер Госдумы встретился с горожанами и обсудил вопрос. Общественники вместе с местными властями выбрали место для образовательного учреждения поблизости от жилых домов.
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