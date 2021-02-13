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В Балакове общежитие сгорело через неделю после расселения

Здание заполыхало в ночь на 13 февраля
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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На месте пожара работали несколько расчетов

На месте пожара работали несколько расчетов

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Двухэтажный деревянный дом сгорел ночью в Балакове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар начался около четырех часов утра, и пять расчетов продолжают до сих пор там работать.

Работы на месте пожара продолжаются до сих пор

Работы на месте пожара продолжаются до сих пор

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

ЧП случилось на улице академика Жука, 27. Местные жители сообщают, что раньше там было общежитие, но его расселили буквально неделю назад.

Раньше здесь было общежитие

Раньше здесь было общежитие

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В соцсетях комментаторы предполагают, что причиной возгорания мог быть поджог.

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ЧП