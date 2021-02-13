В Балакове общежитие сгорело через неделю после расселения

На месте пожара работали несколько расчетов
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Двухэтажный деревянный дом сгорел ночью в Балакове.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар начался около четырех часов утра, и пять расчетов продолжают до сих пор там работать.
Работы на месте пожара продолжаются до сих пор
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
ЧП случилось на улице академика Жука, 27. Местные жители сообщают, что раньше там было общежитие, но его расселили буквально неделю назад.
Раньше здесь было общежитие
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В соцсетях комментаторы предполагают, что причиной возгорания мог быть поджог.
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