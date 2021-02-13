В Балакове общежитие сгорело через неделю после расселения

На месте пожара работали несколько расчетов Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Двухэтажный деревянный дом сгорел ночью в Балакове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар начался около четырех часов утра, и пять расчетов продолжают до сих пор там работать.

Работы на месте пожара продолжаются до сих пор Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

ЧП случилось на улице академика Жука, 27. Местные жители сообщают, что раньше там было общежитие, но его расселили буквально неделю назад.

Раньше здесь было общежитие Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В соцсетях комментаторы предполагают, что причиной возгорания мог быть поджог.

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