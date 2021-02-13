Мужчина и две женщины умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса скончались еще три человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, это две женщины и мужчина.
Известно, что все они страдали хроническими сопутствующими заболеваниями.
У 49-летнего мужчины был панкреатит, а при коронавирусе возник острый миокардит, токсический нефрит, развилась полиорганная недостаточность.
60-летняя женщина страдала сахарным диабетом и артериальной гипертензией.
У 68-летней был стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, артериальная гипертензия. Кроме того, ранее она перенесла полиомиелита, и у нее развился парапарез нижних конечностей.
Итого в Саратовской области уже 597 смертей от коронавируса.
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