Мужчина и две женщины умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса скончались еще три человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, это две женщины и мужчина.

Известно, что все они страдали хроническими сопутствующими заболеваниями.

У 49-летнего мужчины был панкреатит, а при коронавирусе возник острый миокардит, токсический нефрит, развилась полиорганная недостаточность.

60-летняя женщина страдала сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

У 68-летней был стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, артериальная гипертензия. Кроме того, ранее она перенесла полиомиелита, и у нее развился парапарез нижних конечностей.

Итого в Саратовской области уже 597 смертей от коронавируса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.