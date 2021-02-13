Саратовские хирурги извлекли из двухлетнего ребенка восемь магнитов

Хирурги провели операцию и достали из кишечника ребенка части конструктора. Фото из Instagram ГУЗ «СОДКБ»

В Саратовскую областную детскую клиническую больницу №1 был госпитализирован двухлетний ребенок.

Как сообщили врачи больницы на Instagram-странице лечебного учреждения, у ребенка в кишечнике оказались сразу несколько инородных тел — магнитиков от конструктора.

Причем игрушка предназначалась для детей старше семи лет.

Была проведена операция. Всего из кишечника малыша было извлечено восемь магнитиков, которые уже вызвали язвы.

Всего было извлечено восемь магнитов. Фото из Instagram ГУЗ «СОДКБ»

- Благодаря высокой квалификации и опыту врачей — детских хирургов, сотрудников операционного блока и медицинских сестер хирургического отделения №1 ГУЗ «СОДКБ» — лечение ребенка успешно завершено, — сообщили в больнице.

Медики предупреждают родителей об опасности детских игр с мелкими предметами.

- Будьте внимательны к тем игрушкам, которые вы даете своим детям! Многие из них имеют мелкие составные детали, которые ваши дети могут случайно проглотить. Особенно это касается детей младшего возраста! — говорится в обращении.

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