Молодой мужчина упал в Глебучев овраг в полночь

Мужчина рухнул с моста через Глебучев овраг
Фото: Саратовская городская служба спасения
В полночь с моста через Глебучев овраг в Саратове упал мужчина.
Сигнал об этом поступил в Саратовскую городскую службу спасения. Со слов очевидцев, мужчине на вид 25-30 лет, у него при падении отнялись ноги, и специалисты сразу выехали на помощь пострадавшему.
Оказалось, что 24-летний мужчина упал с 10-метровой высоты. Его подняли со дна оврага вместе с областными спасателями и госпитализировали в 1-й горбольницу в состоянии средней тяжести.
На помощь пострадавшему пришли спасатели
Фото: Саратовская городская служба спасения
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