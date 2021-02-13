Молодой мужчина упал в Глебучев овраг в полночь

Мужчина рухнул с моста через Глебучев овраг Фото: Саратовская городская служба спасения

В полночь с моста через Глебучев овраг в Саратове упал мужчина.

Сигнал об этом поступил в Саратовскую городскую службу спасения. Со слов очевидцев, мужчине на вид 25-30 лет, у него при падении отнялись ноги, и специалисты сразу выехали на помощь пострадавшему.

Оказалось, что 24-летний мужчина упал с 10-метровой высоты. Его подняли со дна оврага вместе с областными спасателями и госпитализировали в 1-й горбольницу в состоянии средней тяжести.

На помощь пострадавшему пришли спасатели Фото: Саратовская городская служба спасения

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