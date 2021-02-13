Саратовская область хочет взять почти восемь миллиардов рублей в кредит

Саратовская область нуждается в дополнительных кредитах.

Аукционы на возобновляемую кредитную линию были размещены 12 февраля на сайте госзакупок.

Общая сумма составляет 7 873,8 млн рублей, начальная ставка — 5,25% годовых. Планируется выплатить кредит за 240 дней.

- Привлекаемые средства планируется направить на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров с более высокой процентной ставкой, что позволит удешевить кредитный портфель области — заявили в министерстве финансов Саратовской области.

Состоятся аукционы или нет — станет известно 2 марта.

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