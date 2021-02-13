Саратовская область хочет взять почти восемь миллиардов рублей в кредит

Саратовская область нуждается в дополнительных кредитах.
Аукционы на возобновляемую кредитную линию были размещены 12 февраля на сайте госзакупок.
Общая сумма составляет 7 873,8 млн рублей, начальная ставка — 5,25% годовых. Планируется выплатить кредит за 240 дней.
- Привлекаемые средства планируется направить на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров с более высокой процентной ставкой, что позволит удешевить кредитный портфель области — заявили в министерстве финансов Саратовской области.
Состоятся аукционы или нет — станет известно 2 марта.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.