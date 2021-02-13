Пенсионер обгорел на пожаре в Балашове

Вечером 12 февраля в частном доме Балашова на пожаре пострадал мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 19:12.

Горел лом на улице Первомайская. Площадь пожара составила 40 кв. метров. На тушение выезжали два пожарных расчета.

66-летний мужчина был госпитализирован с ожогами второй степени.

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