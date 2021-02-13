Коронавирусом заразились 229 жителей Саратовской области

Выздоровели 255 пациентов с коронавирусом

Утром 13 февраля стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.

По данным оперативного штаба, за сутки выявлено 229 заболевших.

Среди них 20 несовершеннолетних и 82 человека старше 60 лет.

Также зарегистрировано 102 пациента с пневмонией, а у 119 есть признаки ОРВИ.

Всего с начала пандемии в Саратовской области было инфицировано 46 304 человека, а выздоровели 41 137 — за минувшие сутки 255.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.