Рейсовый автобус сбил подростка в Саратове

На улице Тульская в Заводском районе Саратова утром 12 февраля был сбит подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 07:50 напротив дома №7.

15-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Его сбил рейсовый автобус «Неоплан-116» под управлением 54-летнего водителя.

Пострадавшего подростка госпитализировали.

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