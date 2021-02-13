Рейсовый автобус сбил подростка в Саратове

На улице Тульская в Заводском районе Саратова утром 12 февраля был сбит подросток.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 07:50 напротив дома №7.
15-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Его сбил рейсовый автобус «Неоплан-116» под управлением 54-летнего водителя.
Пострадавшего подростка госпитализировали.
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