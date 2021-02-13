Мужчина погиб на ночном пожаре в общежитии в Энгельсе-19

Пожар произошел в общежитии в Энгельсе-19 Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка. Предварительно установлено, что причиной смерти могло стать отравление продуктами горения.

Пожар произошел в общежитии на 6-м квартале в Энгельсе-19. Около половины шестого утра жильцы заметили возгорание в квартире на первом этаже и вызвали МЧС. После тушения огня на полу в комнате было найдено тело 60-летнего хозяина.

Тело мужчины было найдено на полу Фото: СУ СКР по Саратовской области

Предварительная версия причины пожара — неисправность электропроводки.

Огонь охватил квартиру на первом этаже Фото: СУ СКР по Саратовской области

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