Мужчина погиб на ночном пожаре в общежитии в Энгельсе-19

Пожар произошел в общежитии в Энгельсе-19
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка. Предварительно установлено, что причиной смерти могло стать отравление продуктами горения.
Пожар произошел в общежитии на 6-м квартале в Энгельсе-19. Около половины шестого утра жильцы заметили возгорание в квартире на первом этаже и вызвали МЧС. После тушения огня на полу в комнате было найдено тело 60-летнего хозяина.
Тело мужчины было найдено на полу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Предварительная версия причины пожара — неисправность электропроводки.
Огонь охватил квартиру на первом этаже
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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