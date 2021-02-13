В субботу после оттепели саратовцев ждет мороз

День будет туманный Фото: Екатерина Семенова

Жителей Саратовской области ждет непростая по погоде суббота, 13 февраля.

Сегодня по региону объявлен желтый уровень опасности — так сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

На улицах и трассе сохраняется густой туман, гололед, сложное отложение до 11 мм толщиной.

Дороги покрыты льдом, сильная гололедица.

При этом усиливается юго-восточный ветер, его скорость в порывах достигает 15-16 м/с.

В первой половине дня будет тепло, воздух прогреется до +2 градусов в разных районах. Но после обеда снова начнется похолодание.

Год назад 13 февраля было немного холоднее, до -5 градусов. Шел снег.

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