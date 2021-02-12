Руководитель следственного управления Анатолий Говорунов встретился с кадетами школы-интерната № 1

Анатолий Говорунов посетил кадетскую школу-интернат Фото: СУ СКР по Саратовской области

Руководитель следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области полковник юстиции Анатолий Говорунов посетил кадетов ГБОУ Саратовской области «Саратовская кадетская школа-интернат № 1 имени Б.Н.Ерёмина».

Данное учебное заведение начало свою работу в 2001 году. Целью его создания и деятельности является обеспечение интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития кадетов, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на военном и гражданском поприще.

В настоящее время в ГБОУ СО «СКШ №1 им. Б.Н.Ерёмина» обучаются кадеты с 5 по 11 классы, по одному классу в каждой параллели. Всего 155 юношей. В школе предусмотрена шестидневная учебная неделя. Кадетская школа располагает учебным, спальным корпусом, столовой, спортивной площадкой, спортивным и тренажерным залами.

Внеучебная деятельность кадетов осуществляется в школе через тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, концерты, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы, то есть через все формы, способствующие развитию, духовной, социальной, познавательной активности учащихся, расширению их кругозора. Наряду с плановыми занятиями по физической культуре ведётся работа по организации участия кадетов в спортивных мероприятиях города и области. В образовательном процессе учитываются склонности и интересы каждого из ребят, что способствует всестороннему развитию личности обучающихся.

Руководитель следственного органа встретился с кадетами старших классов, перед которыми вскоре встанет выбор высшего образовательного учреждения для поступления и будущей профессии. Поэтому уже сейчас нужно анализировать свои способности и предпочтения, а также интересоваться спецификой работ в различных отраслях.

Анатолий Юрьевич рассказал ребятам о работе следователей Следственного комитета России, видах расследуемых ими преступлений, организации труда, отличии от иных органов правоохранительной системы и взаимодействии с ними. О том насколько работа следователя интересная и ответственная, требующая больших интеллектуальных вложений. Руководитель следственного управления поделился тем, как сам пришел в профессию и ни на минуту не пожалел, что выбрал именно данное направление деятельности.

Руководитель СУ СКР по Саратовской области рассказал ребятам о работе следователей Фото: СУ СКР по Саратовской области

Также Анатолий Говорунов рассказал кадетам о том, что у Следственного комитета Российской Федерации имеются учебные заведения — ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» и ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», в том числе их структурные подразделения, расположенные в городах Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск. Срок обучения составляет пять лет.

Образовательные организации Следственного комитета Российской Федерации осуществляют подготовку квалифицированных кадров в целях получения ими профессиональных знаний и навыков в сфере передовой отечественной, зарубежной следственной практики и последующего замещения должностей следователей в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации.

Следственное управление по Саратовской области регулярно проводит отбор кандидатов для поступления в указанные учебные заведения. При отборе предпочтение отдается гражданам, показавшим лучшие результаты в учебном процессе, принимающим активное участие в общественной жизни класса и школы, являющимся участниками различных олимпиад и проявляющим интерес к следственной работе.

По окончании обучения выпускник может быть направлен для прохождения службы в любой следственный орган Следственного комитета Российской Федерации, в том числе расположенный в местностях с особыми климатическими условиями.

В завершение встречи слушатели попросили Анатолия Юрьевича рассказать наиболее яркие примеры расследованных им уголовных дел и задали множество других вопросов о деятельности следственного органа. Учащиеся поблагодарили офицера СК за познавательный и информативный рассказ о следственной работе и поделились, что многие из них хотели бы работать следователями, а все услышанное еще более укрепило их интерес к профессии и уверенность в правильности сделанного выбора.

Участники встречи задали Анатолию Говорунову множество вопросов Фото: СУ СКР по Саратовской области

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