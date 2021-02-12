ЖКХ Балашова, Вольска и Маркса хотят передать в концессию

МУПы по теплоснабжению накопили долги
Фото: Олег ЗОЛОТО
Муниципальные предприятия, занимающиеся теплоснабжением, планируют передать в концессию.
Как сообщил на своей странице в Instagram председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, речь идет о МУПах Балашова, Вольска и Маркса.
Причина такого решение – долги муниципальных предприятий.
- Мы не можем допустить остановку их деятельности, поэтому рассматривается перспектива передачи коммунального комплекса в концессию, – написал Бусаргин.
Сейчас прорабатываются варианты, финансовые модели, готовится документация, в том числе, планы модернизации сетей.
- Подчеркну, что заключение концессионного соглашения не подразумевает передачу муниципальных объектов в собственность коммерческим структурам. Правительство области держит вопрос на особом контроле, – отметил Бусаргин.
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