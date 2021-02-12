В ГИБДД рассказали о проверках троллейбусов

Водители троллейбусов продолжают сообщать в редакцию «КП-Саратов», что на линию из Кировского депо выходят машины, не соответствующие требованиям безопасности.

Речь идет о тормозной системе, стершихся протекторах колес, а также отсутствии амортизаторов.

- Троллейбус, который недавно выпустили из депо якобы после капитального ремонта, так и продолжает «дергать» при движении. Его отремонтировали только косметически, – рассказали водители.

При этом в администрации Саратова в ответ на запрос редакции заверили, что неисправные троллейбусы на маршрут не выходят.

В ГИБДД города, куда «Комсомолка» также обратилась за разъяснениями, сообщили, что проверки троллейбусов не входят в компетенцию ведомства.

Кто должен отвечать за техническое состояние троллейбусов и нести ответственность в случае возможного ущерба или травмированию пассажиров? Вопрос остается открытым. Если это на совести МУПП «Саратовгорэлектротранс», то, получается, предприятие само себя контролирует?

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